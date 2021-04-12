Циклон накрыл практически всю территорию Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 12 апреля. /ТАСС/. Циклон с западных регионов страны испортил погоду практически на всей территории Хабаровского края. В районах отмечаются осадки и усиливается ветер, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

"Подошел западный циклон с активными фронтальными разделами, он оказывает влияние практически на всю территорию Хабаровского края. В Хабаровске и в Хабаровском районе идет дождь, осадки отмечаются и на севере Хабаровского края - в Охотском районе, там идет снег", - сказали в Гидрометцентре.

Осадки пройдут почти по всей территории региона, в южных и центральных - дождь, в северных снег. Особенно сильно циклон проявит себя в Николаевском и Ульчском районах - там будет идти сильный снег. Ветер усилится в крае до 9-14 м/с, на побережье - до 18-23 м/с. Циклон будет действовать в регионе до середины недели.