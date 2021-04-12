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В двух районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за метели и ветра

В Магадане и Ольском район прогнозируют метель

ТАСС,  12 апреля. Синоптики объявили экстренное предупреждение на территории двух районов Магаданской области из-за метели и штормового ветра. Об этом сообщили журналистам в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Экстренное предупреждение на 12 апреля: в Магадане и Ольском районе днем ожидаются восточный ветер скоростью до 20 м/с, метель", - рассказали в управлении.

Сейчас в указанной местности уже идет снег, дует слабый ветер. Температура воздуха в Магадане - минус 10 градусов.

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