СМИ: власти Макао потратят $900 млн на социальные выплаты населению

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 апреля. /ТАСС/. Власти крупнейшего в мире игорного центра - Макао (Аомэнь) - потратят 7,2 млрд патак ($900 млн) на социальную поддержку населения. Как сообщила газета The Standard, ежегодная программа выплат местным жителям начнется с понедельника - на несколько месяцев раньше обычного.

Каждый из 690 тыс. постоянных резидентов этого специального административного района КНР, вне зависимости от возраста, получит по 10 тыс. патак ($1247). А обладатели рабочих виз, временно трудоустроенные в городе, смогут рассчитывать на перечисление им по 6 тыс. патак ($748).

Местные власти делают выплаты всем жителям ежегодно. Особые виды выплат формируются из излишков от сверхприбылей игорного бизнеса, которые поступают в казну в виде налогов и предусмотрительно расходуются на нужны населения.

Эту программу было решено не сокращать из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Наоборот, администрация Макао решила выделить дополнительно 5 млрд патак ($623 млн) на распределение гражданам специальных электронных купонов, призванных стимулировать потребление.

В настоящее время игорная отрасль "азиатского Лас-Вегаса" продолжает демонстрировать признаки восстановления. В марте она показала лучший результат с начала пандемии: доходы казино города достигли 8,31 млрд патак ($1,04 млрд), увеличившись на 58% в годовом исчислении. В июле прошлого года спад индустрии достигал рекордных 97%.