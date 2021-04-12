Аналитики рассказали, в каких сферах появилось больше всего новых вакансий в марте

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Число вакансий для специалистов в сфере производства и агропрома в марте текущего года увеличилось на 24% по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Рост активности работодателей в марте наблюдается во многих отраслях. Число компаний, публикующих вакансии, на сервисе "Работа.ру" выросло на 28%, а общее количество новых вакансий увеличилось на 16%. Чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли - число новых вакансий увеличилось на 18%. В сфере транспорта и логистики вакансий стало больше на 20%. Также значительно выросло число предложений для специалистов в сфере производства и агропрома (на 24%), а также в сфере услуг (на 11%) и в строительстве (на 14%)", - говорится в тексте исследования.

Чаще всего на сервисе в марте в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Компании из сферы транспорта и логистики нуждались в водителях, грузчиках и комплектовщиках. Среди специалистов в сфере производства и агропрома высокий спрос на слесарей, операторов и инженеров, в сфере услуг - на поваров, уборщиков и кассиров, а в строительстве - на слесарей, машинистов и инженеров.

Также отмечается, что в марте выросла активность соискателей на рынке труда - число новых и обновленных резюме на сервисе "Работа.ру" увеличилось на 17% по сравнению с февралем 2021 года. Число откликов от соискателей в марте выросло на 9% по сравнению с февралем 2021 года. Больше всего откликов соискателей в феврале получали вакансии для менеджеров по продажам, продавцов-кассиров, операторов call-центра, продавцов-консультантов и охранников.

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проанализировал около 200 тыс. вакансий и более 200 тыс. резюме, которые были созданы в марте.