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В Сибири, Поволжье и на Урале ожидается аномальное тепло

Температура превысит норму на 7-17 градусов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Температура выше климатической нормы на 7-17 градусов ожидает регионы Сибири, Урала и Поволжья в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если смотреть на карту аномалий температуры, то невероятная весна на севере Западной и Средней Сибири. Там температура выше нормы на 14-17 градусов, но нормы там, конечно, невысокие, потому будет на Ямале, например, около 0 градусов, на Таймыре - от 4 до 8 градусов мороза. Отклонения от нормы сумасшедшие", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также аномально тепло будет в регионах Поволжья: температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.

Регионы Урала тоже ожидает теплая погода с температурой, превышающей норму на 7-10 градусов. "Там тоже температура 20 градусов и выше. Очень комфортная погода. Это не волны тепла, а волны удовольствия", - отметил метеоролог.

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