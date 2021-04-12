Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели в Петербург резервным бортом

СОЧИ, 12 апреля. /ТАСС/. Пассажиры рейса Сочи - Санкт-Петербург, экипаж которого ранее в воскресенье принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за возможной разгерметизации кабины, вылетели в пункт назначения на резервном борте, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Сочи.

"Рейс вылетел в пять утра, прибытие в Санкт-Петербург ожидается примерно в 8:00", - уточнили в справочной.

Ранее в воскресенье экипаж самолета авиакомпании Azur air, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, принял решение о возвращении в аэропорт отправления из-за возможной разгерметизации кабины. В 22:24 мск самолет благополучно приземлился. Пассажиры были размещены в гостинице. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-8.