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Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели в Петербург резервным бортом

Прибытие в место назначения ожидается в 8:00
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

СОЧИ, 12 апреля. /ТАСС/. Пассажиры рейса Сочи - Санкт-Петербург, экипаж которого ранее в воскресенье принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за возможной разгерметизации кабины, вылетели в пункт назначения на резервном борте, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Сочи.

"Рейс вылетел в пять утра, прибытие в Санкт-Петербург ожидается примерно в 8:00", - уточнили в справочной.

Ранее в воскресенье экипаж самолета авиакомпании Azur air, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, принял решение о возвращении в аэропорт отправления из-за возможной разгерметизации кабины. В 22:24 мск самолет благополучно приземлился. Пассажиры были размещены в гостинице. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-8.

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