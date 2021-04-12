Япония намерена ускорить вакцинацию граждан старше 65 лет

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено форсировать начавшуюся в понедельник вакцинацию 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Об этом заявил в понедельник в ходе дебатов в одной из комиссий нижней палаты парламента премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Мы заняты тем, чтобы завершить вакцинацию этой категории населения как можно скорее", - сказал он. Премьер сообщил, что в течение года правительство Японии получит примерно 140 млн доз препаратов, которые, как предполагается, дают иммунитет от нового коронавируса.

В понедельник вакцинация лиц старше 65 лет началась в 39 из 47 префектур Японии. Пункты для этого оборудованы, помимо госпиталей, в общественных залах и на стадионах.

Вакцинация в Японии в целом стартовала в середине февраля, ей до сих пор были охвачены лишь медицинские работники общей численностью 4,8 млн человек. По состоянию на минувшую пятницу по меньшей мере одну прививку получили только 1,1 млн человек - это менее одного процента 126-миллионного населения страны. По темпам вакцинации Япония отстает от ведущих стран и среднемирового уровня, который, по данным информационного агентства Kyodo, составляет примерно 5% от населения планеты.

Одновременно с началом вакцинации пожилых людей в Японии с понедельника режим усиления мер против распространения коронавируса вступил в силу в Токио, западной префектуре Киото и на Окинаве - самой южной префектуре страны. Соответствующее решение правительство Японии приняло на фоне ухудшения эпидемической ситуации в этих регионах.

В рамках новых ограничений власти просят заведения общепита закрываться в 20:00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. Для представителей малого и среднего ресторанного бизнеса за выполнение этих требований предусмотрены денежные компенсации от 40 до 100 тыс. иен в день ($365 -915). При этом штрафы за позднее закрытие составляют до 200 тыс. иен ($1830). Жителям регионов, попавших под новый режим, рекомендовано по возможности не выезжать за пределы своих префектур, чтобы понизить риск распространения коронавируса. В Токио ограничения пока действуют до 11 мая, в Киото и Окинаве - до 5 мая.