Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 3 млн

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 13 245. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

С начала пандемии инфекция была обнаружена, таким образом, у 3 011 513 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 99 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 78 452. В настоящее время на 100 тыс. жителей ФРГ в течение недели приходится 136,4 случаев заражения.

На данный момент в Германии действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Без тестов на коронавирус можно посещать в основном только супермаркеты.

Прирост числа заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма коронавируса. Ограничительные меры продлены до 18 апреля, однако не исключено, что их могут ужесточить.