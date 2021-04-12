Медики России впервые в мире провели сложную операцию на сердце через небольшой надрез

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина впервые в мире провели операцию по протезированию аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты с помощью небольшого бокового шестисантиметрового надреза, сообщает пресс-служба центра.

"Это первый в мире опыт одномоментного протезирования аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты через мини-доступ размером 6 см с рассечением кожных покровов в межреберном промежутке", - говорится в сообщении.

65-летний пациент был госпитализирован в центр с выраженным аортальным пороком сердца из-за кальцификации, то есть отложения солей кальция на створках клапана. Кроме того, у мужчины наблюдался сопутствующий аневризм - расширение стенки сосуда до 6 см при норме в 3 см. Кардиохирурги провели ему операцию по замене измененного участка аорты и пораженного клапана на синтетический протез. Оперативное вмешательство выполнили через боковой межреберный промежуток с рассечением мягких тканей втрое меньшим, чем при серединном доступе через грудину.

"Неоспоримыми преимуществами данной технологии являются: во-первых, полная сохранность костных структур грудины, что позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений хирургической раны; во-вторых, быстрая реабилитация пациента, за счет уменьшения хирургической травмы и сохранения каркастности грудной клетки пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после вмешательства", - цитирует пресс-служба директора института патологии кровообращения НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина Александра Богачева-Прокофьева.

НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина - крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургическими, онкологическими заболеваниями или сочетанной патологией. Помощь по этим направлениям получают жители всех регионов России. Ежегодно в НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина выполняют более 20 тыс. операций.