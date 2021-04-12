Более 400 тыс. человек в ВС России прошли полный курс вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 400 тыс. человек в Вооруженных силах РФ прошли полный курс вакцинации от коронавируса с применением двух компонентов вакцины, при этом первым компонентом вакцинированы более 530 тыс. человек, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"К настоящему времени первым компонентом вакцинированы 531 758 человек. Из них: 41% - военнослужащие, 59% - курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций. Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в вооруженных силах получили уже 400 384 человека", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, ежесуточно вакцинируются более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей. По состоянию на 12 апреля в Вооруженные силы РФ поставлено 651 110 доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Также 183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации российским препаратом "Спутник V", отметили в Минобороны.