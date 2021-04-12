Премьер Японии заявил, что Токио изучает связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии изучает возможную связь между возникновением тромбов и прививками вакциной британско-шведского консорциума AstraZeneca, заявка на применение которой ранее была подана в стране. Об этом сообщил в понедельник в ходе дебатов в нижней палате парламента премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Информация о связи между возникновением тромбоза и применением AstraZeneca сейчас проходит медицинскую и фармакологическую проверку, - сказал он. - Решение о том, выдавать ли лицензию на применение этой вакцины, а также об условиях ее возможного использования будет принято после сбора и изучения детальной информации на этот счет".

В марте несколько стран Евросоюза, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, однако затем Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверило EMA, несмотря на редкие побочные явления, среди которых есть и образование тромбов. В ФРГ, в частности, уже выявлено свыше 40 таких случаев.

В феврале японский Минздрав одобрил применение в стране американо-германского препарата Pfizer, пока только он используется при вакцинации. В то же время заявки на регистрацию своих вакцин в Японии также подали AstraZeneca и американская компания Moderna.

В понедельник вакцинация лиц старше 65 лет началась в 39 из 47 префектур Японии. В эту категорию входят 36 млн человек, почти треть населения страны. Вакцинация в Японии в целом стартовала в середине февраля, ей до сих пор были охвачены лишь медицинские работники общей численностью 4,8 млн человек. По состоянию на минувшую пятницу по меньшей мере одну прививку получили только 1,1 млн человек - это менее одного процента 126-миллионного населения страны. По темпам вакцинации Япония отстает от ведущих стран и среднемирового уровня, который, по данным информационного агентства Киодо, составляет сейчас примерно 5% от населения планеты.