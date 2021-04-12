В Хабаровском крае разработали туристические ж/д маршруты для детей по Дальнему Востоку

ХАБАРОВСК, 12 апреля. /ТАСС/. Туроператоры в Хабаровском крае запустили новые туристические маршруты по железной дороге для детей. Детские группы предлагают вывозить в города Дальнего Востока в специальных вагонах повышенной комфортности, сообщила в понедельник ТАСС представитель одного из туристических агентств Марина Ус.

"Разработан маршрут "Крылья Победы" в Комсомольск-на-Амуре с посещением авиационного завода, мастер-классами для детей, где они могут попробовать себя в проектировании самолетов, программировании. Также появились маршруты "В космос по рельсам" с посещением города Свободный Амурской области, музеев, космодрома "Восточный", "Поезд искусств" во Владивосток с визитом в океанариум, картинную галерею, посещением Приморской сцены Мариинского театра", - сказала Ус.

Также действует маршрут "Поезд Победы", который предполагает посещение мест боевой славы во Владивостоке и Уссурийске. "Набираются детские группы, перевозка которых будет осуществляться в вагонах повышенного класса комфорта - в них все новое, красивое, есть душевые, возможность зарядить технику у каждого места и прочее", - сказала Ус.

Как сообщили агентству в Министерстве культуры Хабаровского края, для детей на лето продлена скидка в размере 50% при покупке железнодорожного билета. "Дети могут воспользоваться этой скидкой в возрасте от 10 до 17 лет. То есть это школьники, которые практически самостоятельно могли бы путешествовать. Изначально такая скидка предоставлялась на время учебы, а сейчас - на лето", - сообщил журналистам в понедельник председатель комитета по туризму Минкультуры края Александр Никитин.

В этом году в Хабаровском крае готовятся к запуску летние мультимодальные перевозки жителей региона на турбазы соседнего Приморского края, где есть возможность отдохнуть на побережье. Советскую Гавань, Хабаровск и популярные турбазы на юге Приморья (в бухтах в районе поселений Безверхово, Славянка, Рязановка, Андреевка) свяжет специальный маршрут, поездка будет проходить по единому билету, который позволит часть пути преодолеть на поезде, а часть - на автобусе. Скидка для детей будет действовать и по этим железнодорожным направлениям.