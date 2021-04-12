Google записала "Послание Юрию Гагарину"

Компания Google к 60-летию первого полета человека в космос записала "Послание Юрию Гагарину". В видео космонавты и ученые благодарят первого покорителя космоса, а также рассказывают о новых открытиях.

В записи приняли участие российские космонавты Михаил Корниенко, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Борисенко, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Наоко Ямадзаки, ученые Юрий Ковалев, Сергей Попов и Константин Батыгин, а также режиссер Федор Бондарчук, писатель-фантаст Питер Уоттс, блогер Ян Топлес и другие.

Они рассказали о полете человека на Луну, экспедициях на МКС, фотографиях черной дыры, приземлении ровера Perseverance на Марсе.

Видео создано при поддержке Роскосмоса, Россотрудничества и Министерства науки и образования.