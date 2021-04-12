Рекультивацию закрытого в Ростове полигона ТБО проведут в течение двух лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апреля. /ТАСС/. Рекультивация мусорного полигона в северо-западной промышленной зоне Ростова-на-Дону, ликвидации которого через суд добились жители города, будет проведена в течение двух лет с момента заключения контракта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Общая площадь рекультивируемых земельных участков в разработанной проектно-сметной документации составляет 58,158 га. Стоимость рекультивации объекта в ценах IV квартала 2020 года составляет 3 млрд 593 млн рублей. Срок рекультивации - два календарных года с момента заключения контракта на выполнение работ", - сообщили в пресс-службе.

В марте Ростовский областной суд признал законными исковые требования жителей Ростова-на-Дону к администрации города и группе компаний "Чистый город". Согласно определению суда, власти и коммунальщики должны ликвидировать мусорный полигон и использовать территорию в соответствии с законодательством.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, в рамках реализации национального проекта "Экология" мэрия Ростова-на-Дону разработала проект рекультивации полигона.