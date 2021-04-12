Путин поручил создать при Историческом музее Центральный музей российского казачества

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился до конца года принять меры по созданию Центрального музея российского казачества. Поручение главы государства опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"<...> Принять меры по созданию в составе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный исторический музей" Центрального музея российского казачества и обеспечению его деятельности, предусмотрев при этом необходимое финансирование", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ и властям Москвы. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 31 декабря, далее - ежегодно.

Кроме того, властям регионов рекомендовано разработать совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и других казачьих объединений планы мероприятий по реализации Стратегии госполитики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Полпредам в федеральных округах Путин поручил оказывать консультативную помощь по реализации этой стратегии и анализировать проделанную работу.

Государственный исторический музей - крупнейшее музейное учреждение России, посвященное истории. Помимо основного музейно-выставочного комплекса в его состав входят храм Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, музей Отечественной войны 1812 года на площади Революции и реставрационные мастерские в Измайлове.

О планах создания музея казачества как части комплекса Государственного исторического музея сообщалось в 2017 году. Тогда говорилось, что музей планируется разметить в южном корпусе Военной богадельни, построенной в середине XIX века на Измайловском острове в Москве.