Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин переизбран на новый срок

КАЗАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Делегаты VIII съезда Духовного управления мусульман Татарстана переизбрали на новый срок муфтием республики Камиля Самигуллина. За него проголосовали все участники съезда, обладающие правом голоса, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу проголосовать тех делегатов, кто поддерживает кандидатуру Камиля Самигуллина", - сказал главный казый Республики Татарстан Джалиль Фазлыев, открывая голосование. Делегаты съезда проголосовали за действующего муфтия единогласно.

"Большое спасибо, работа на этой должности нелегкая. <...> Дай Бог здоровья и терпения", - сказал он муфтию после процедуры избрания.

Муфтий в рамках VIII съезда Духовного управления мусульман Татарстана выступил с докладом о деятельности за отчетный период, который также приняли участники съезда.

Камиль Самигуллин родился 22 марта 1985 года в поселке Красногорском Звениговского района Марийской АССР. Обучался в Северо-Кавказском исламском университете, в медресе в Стамбуле, в Российском исламском институте.

Был имамом в мечетях Нижевартовского района Тюменской области и Казани. Впервые муфтием Татарстана был избран 17 апреля 2013 года. В 2017 году на VII Съезде ДУМ РТ переизбран на должность муфтия Татарстана. Свободно владеет арабским и турецким языками.