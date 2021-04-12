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Врио главы Пензенской области сообщил о попытке вымогательства взятки заммэра Пензы

По словам Олега Мельниченко, у него есть диктофонная запись разговора, в котором один из заместителей мэра города незаконно требует у предпринимателя 10 млн рублей за оказание услуг

ПЕНЗА, 12 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что, по его данным, один из заместителей мэра Пензы незаконно требовал у предпринимателя 10 млн рублей за оказание услуг. Доказательства данного факта будут переданы в правоохранительные органы, сказал Мельниченко в понедельник в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

"Наши контакты с предпринимательским сообществом начали приносить первые плоды. Андрей Вячеславович [Лузгин, мэр Пензы - прим. ТАСС], есть у вас один заместитель, который предлагал за свои услуги [заплатить ему] 10 млн рублей. Имеется диктофонная запись его разговора с одним из предпринимателей. Эту запись я передам в правоохранительные органы", - сказал Мельниченко.

Врио губернатора не назвал на совещании фамилии муниципального служащего. "Вам я назову фамилию, я считаю, что этот человек не должен быть вашим заместителем. Прошу в максимально короткие сроки определиться с ним и мне доложить", - отметил Мельниченко.

По данным сайта мэрии, в штате администрации работают первый заместитель мэра и трое заместителей.

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РоссияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская область
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