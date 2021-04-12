Власти Крыма заявили, что введенные из-за засухи ограничения в подаче воды могут смягчить

"Осадки, которые нас радуют, которые проходят на полуострове на сегодняшний день дают позитивные прогнозы по некоторому улучшению ситуации. С учетом тех мероприятий, которые проводятся по экономии воды по водозаборам с переходом на артезианскую воду, дает такой позитивный настрой, нацеленный на то, что мы все-таки сохраним достаточный объем воды в водохранилищах, что позволит нам рассмотреть возможность может быть изменения графика подачи воды", - сказала Маслова.

Она отметила, что пока в Симферопольском водохранилище 5% полезного объема воды, в Аянском - 75%, в Партизанском - 9%.

Согласно озвученным в эфире данным, в день Симферополь и район потребляют более 120 тыс. куб. м.