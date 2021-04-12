Минздрав Украины заявил о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины из-за COVID-19

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины из-за пандемии COVID-19.

"Несмотря на то, что за 11 апреля зафиксировано некоторое снижение подтвержденных случаев заражения коронавирусом, у нас в течение недели - пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи, высокий уровень госпитализации", - сказала она в понедельник на брифинге.

По словам Микичак, в среднем в стране бригады экстренной медпомощи совершают около 17-19 тыс. выездов в сутки. При этом, добавила она, в некоторых регионах Украины фиксируется снижение нагрузки на экстренную службу медпомощи. "Это Ивано-Франковская и Закарпатская области, где снижаются показатели заболеваемости", - сказала замминистра. В то же время, сообщила она, остается высокий уровень вызова служб экстренной медпомощи в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Микичак отметила также, что в течение прошедших суток несколько стабилизировалась ситуация с нагрузкой на экстренную помощь в Киеве.

По данным Минздрава, в воскресенье на Украине выявили 7 856 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2 770 человек. За время пандемии в стране обнаружили 1 861 105 случаев заражения коронавирусом, зарегистрирован 37 301 летальный исход, 1 416 215 человек выздоровели.

До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Вакцинацию страна начала одной из последних в Европе. По данным на понедельник, от COVID-19 привито 378 266 человек. Вакцинация осуществляется произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. 25 марта на Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз. Ее планируют начать использовать с 13 апреля. В стране также зарегистрирована вакцина американской компании Pfizer. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась.