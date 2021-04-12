В России зарегистрировали 277 смертей из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 9 ноября

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 277 против 337 днем ранее, это минимальный показатель с 9 ноября. Всего от инфекции умерли 103 263 пациента, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,22%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 34 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 14 - в Красноярском крае, 12 - в Краснодарском крае, 10 - в Тульской области, 9 - в Московской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 8 320, до 4 649 710. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва и Республике Алтай (по 0,01%), а также Еврейской АО (0,02%). В частности, за сутки было выявлено 706 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 569 - в Московской области, 238 - в Ростовской области, 212 - в Нижегородской области, 197 - в Самарской области.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 6 656. Всего уже выздоровели 4 272 165 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся. За сутки выписали после выздоровления 424 пациента в Московской области, 257 - в Нижегородской области, 252 - в Санкт-Петербурге, 211 - в Самарской области, 208 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 274 282 человека.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 833, до 1 050 149. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 2 090 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 54 смерти из-за коронавируса, их общее число составило 17 302.

Был выписан по выздоровлению 1 221 пациент. За все время выздоровели 961 392 человека. В настоящее время в столице болеют 71 455 человек.