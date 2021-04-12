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Песков не подтвердил информацию о планах сделать дни между майскими праздниками нерабочими

Пресс-секретарь президента отметил, что у главы государства есть рабочие планы на эти дни
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками якобы планируется также сделать нерабочими.

"Нет, я не могу это подтвердить, - сказал в понедельник журналистам представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. - У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время".

По словам Пескова, ему пока не известно о подготовке такого решения. "Поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Пока могу сказать только, что у президента рабочие планы имеются на это время", - указал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что эпидемиологическая обстановка "достаточно гибкая". "Штаб правительственный принимает соответствующие решения", - заключил представитель Кремля.

 

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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