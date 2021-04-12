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Умер герой СССР Иван Жуков

Летчику-испытателю было 86 лет

ВЛАДИМИР, 12 апреля. /ТАСС/. Уроженец Владимира, герой СССР, летчик-испытатель, полковник Иван Жуков умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается  на странице Владимирского регионального отделения организации "Волонтеры Победы".

"Не стало Ивана Ефимовича Жукова, летчика-испытателя, Героя Советского союза, полковника Советской Армии", - говорится в сообщении.

Иван Жуков родился 31 декабря 1934 года во Владимире и окончил в родном городе среднюю школу. В 1953 году Жуков был призван на службу в Советскую Армию, после чего в 1957 году окончил Оренбургское военное авиационное училище летчиков, в 1967 году - Военно-воздушную академию. С 1967 года служил старшим инструктором-летчиком 764-го истребительного авиаполка, дислоцировавшегося на аэродроме Большое Савино в Перми. В 1988 году Иван Жуков был уволен в запас, он награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Имя героя носит средняя школа № 2 города Владимира, где стоит парта, за которой учился Иван Жуков.

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