Путин в Энгельсе возложит цветы к памятнику Гагарину

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, в День космонавтики, во время поездки в Энгельс побывает на месте приземления Юрия Гагарина и возложит цветы к установленному там памятнику. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину - именно там Гагарин совершил посадку, - указал представитель Кремля. - И затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в РФ".

По словам Пескова, основные доклады на совещании представят вице-премьер РФ Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Будет также обсуждение. Совещание состоится в формате видеоконференции", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Во время поездки в Энгельс президента будут сопровождать спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Запланирована также отдельная встреча Путина с Радаевым, добавил Песков.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. 12 апреля в Саратовской области планируется официально открыть Парк покорителей космоса, который находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты.