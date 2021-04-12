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Пандемия COVID-19

Мавзолей Ленина откроют для посетителей с 17 апреля

Во время посещения необходимо будет соблюдать установленную социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) возобновит с 17 апреля допуск посетителей в Мавзолей Ленина, но предупреждает, что нужно будет соблюдать санитарные рекомендации.

"В связи с окончанием профилактических мероприятий с 17 апреля 2021 года будет возобновлен допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены", - сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

При этом ФСО предупредила, что "допуск посетителей будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями: в средствах индивидуальной защиты (маски/ респираторы), после замера температуры в пункте пропуска". "Во время посещения необходимо соблюдение установленной социальной дистанции", - добавили в ФСО.

Мавзолей закрылся на профилактические работы с 17 марта.

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