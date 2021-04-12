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Пандемия COVID-19
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Решения о закрытии или ограничении авиасообщения России с Турцией нет

По данным источника, заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме 12 апреля не назначили
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Решения о закрытии или ограничении авиасообщения РФ с Турцией на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к членам оперштаба. По его словам, заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по этому вопросу сегодня в очном или заочном формате не назначено.

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"На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено", - сказал он.

Другой источник, близкий к штабу, подтвердил ТАСС отсутствие решения. "Решение пока не принято", - сообщил собеседник агентства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в последнее время. По ее словам, "буквально за несколько недель" заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.

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ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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