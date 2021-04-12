Более 11,5 тыс. пар поженились в Москве в День космонавтики с 1961 года

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Порядка 27 млн архивных актовых записей в 2020 году перевел в электронный вид ЗАГС России. Теперь по статистике можно увидеть, что с 1961 года в честь Дня космонавтики и первого полета человека в космос в Москве поженились более 11,5 тыс. пар, сообщила в понедельник пресс-служба столичного Управления ЗАГС.

"В 2020 году мы перевели в электронный вид 27 млн актовых записей, это самый большой архив ЗАГС России. Теперь мы можем посмотреть на различные исторические моменты и оценить существующие тенденции. День космонавтики для заключения брака пользовался наибольшей популярностью в 1980 году, в этот день заключили брак более 1 000 пар. Также более 900 пар выбрали для бракосочетания День космонавтики в 1986 и в 1975 годах. Всего в Москве в День космонавтики с 1961 года поженились более 11,5 тыс. пар", - говорится в сообщении.

В День космонавтики в 2021 году открыты Дворцы бракосочетания № 1 и № 3. Заключить брак в этот день планируют около 20 пар. Накануне праздника, 10 апреля, поженились около 300 пар. Торжественные церемонии бракосочетания прошли в особняке "Роял", ресторане "Гусятникоff", на Центральном московском ипподроме, в московском Планетарии и усадьбе Васильчиковых.

В сообщении также отмечается, что первый полет Юрия Гагарина в космос отразился и на именах детей. В марте 1961 года загсы Москвы зарегистрировали рождение 150 мальчиков с именем Юрий, а в апреле этим именем назвали уже 306 мальчиков.