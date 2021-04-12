В Москве 156 пациентов примут участие во II фазе клинических испытаний "Ковид-глобулина"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вторая фаза испытаний препарата "Ковид-глобулин", созданного на основе плазмы крови переболевших коронавирусом, началась в Москве, в ней примут участие 156 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В Москве стартует вторая фаза клинических испытаний уникального препарата "Ковид-глобулин". На следующий день после получения регистрации на препарат было получено разрешение на клинические исследования.

Всего в мероприятии примут участие шесть московских госпиталей, работающих с коронавирусными больными. Совместно с Ростехом и Нацимбио планируется провести вторую фазу за 2-3 месяца, в ней примут участие 156 пациентов с COVID-19 с их информированного согласия", - сказали в пресс-службе.

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