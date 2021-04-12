Мишустин рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком и заниматься космической отраслью

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в детстве вместе с другими мальчишками мечтал стать летчиком и думал о космической отрасли. Он также высоко оценил полученное им инженерное образование, подчеркнув, что оно ему в дальнейшем сильно помогло.

Во время посещения МАИ в понедельник, в День космонавтики, Мишустин в беседе со студентами и аспирантами авиакосмических вузов отметил, что в детстве жил в летном городке, и отец его друга работал руководителем комплекса авиационных тренажеров. "В свободное время мы приходили, учились и мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно, я помню, мы все, мальчишки, мечтали заниматься так или иначе космической отраслью", - сказал премьер.

Глава кабмина утвердительно ответил и на вопрос, помогло ли ему в его деятельности инженерное образование (Мишустин в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, в 1992 году - аспирантуру того же вуза). "Помогло сильно", - сказал Мишустин. Он рассказал, что учился на специалиста в проектировании и эксплуатации систем автоматизированного проектирования, "то есть надо было спроектировать систему так, чтобы эта система создавала, проектировала и эксплуатировала новый продукт". По словам Мишустина, это была тяжелая специальность, срок обучения составлял 6,5 лет, а затем 3 года аспирантуры.

"Это достаточно серьезная школа <...>, она дала, конечно же, очень серьезную базовую подготовку для того, чтобы в первую очередь осваивать новые направления", - сказал глава кабмина. Он отметил, что в России сейчас много замечательных вузов, которые готовят в первую очередь думающих людей, инженеров. "Абсолютно точно могу тебе сказать, что это здорово пригодится в жизни и поможет", - обратился Мишустин к студентке МАИ, задавшей вопрос о пользе инженерного образования.

Премьер-министр в завершение беседы пожелал студентам хорошо сдать предстоящую сессию.