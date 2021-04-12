Мишустин: подходы к созданию стартапов надо включить в систему высшего образования

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Технологический подход к стартапам должен быть инкорпорирован в систему высшего образования РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ.

"Технологический подход к стартапам должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы. Стартапы и акселераторы должны быть рядом со студентами", - сказал председатель кабмина.

Он добавил, что намерен поручить главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработку возможности "создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты". По словам Мишустина, подход инвестиционных компаний к оценке стартапов также необходимо включить в программу образования.

"Люди, которые правильно выбирают стартапы, а в мире не так много стартапов, которые приносят огромные доходы, являются в этом смысле самыми талантливыми и успешными. Поэтому сделаем все необходимое, чтобы стартапы как школы были инкорпорированы в университете. Я Валерия Николаевича [Фалькова] попрошу, чтобы мы об этом поговорили еще на правительстве", - отметил премьер.

Говоря о мерах по развитию научной инфраструктуры для молодых ученых, Мишустин напомнил, что РФ к 2030 году планирует войти в число 10 ведущих государств мира по объему научных исследований и разработок, а для этого "инфраструктура и лабораторная база нужна самая современная". "Мы примерно в течение года будем иметь 450 новых лабораторий, в которые инвестируем очень серьезные средства. В течение ближайших трех лет только на них предусмотрено около 36 млрд рублей. Уже к 2024 году количество таких лабораторий удвоится, их будет 900", - рассказал глава кабмина.

Он добавил также, что программа создания инженерных центров предполагает оснащение лабораториями 219 вузов. "Идет активнейшая работа. Я уверен, что мы поможем и организуем создание всей необходимой инфраструктуры для научных исследований", - подытожил Мишустин.