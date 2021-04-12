Мишустин заявил о престижности и востребованности в будущем инженерных специальностей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что абсолютно уверен в востребованности инженерных специальностей сейчас и в будущем. Свое видение ситуации он изложил в понедельник на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ.

"Я человек пристрастный, у меня у самого инженерное образование", - заметил глава кабинета министров, который в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации "инженер-системотехник".

"Конечно же, все специальности нужны, но инженерная профессия дает возможность для абсолютного расширения кругозора. Ты можешь работать где угодно, получив хорошее базовое инженерное образование", - уверен Мишустин. "Я видел очень много очень хороших финансистов, экономистов, других специалистов, которые получились из, может быть, не самых лучших инженеров, но не видел ни одного инженера, который получился из финансиста или экономиста", - заметил председатель правительства.

"Все специальности важны и нужны, но абсолютно точно инженерное образование, инженерные подходы, когда учат решать самые сложные задачи, помогут в будущем сформировать кругозор и выбрать любую специальность", - указал Мишустин. Он напомнил, что некоторое время назад инженерные профессии были не в почете. "Но без сомнения, сегодня престиж инженерной науки совершенно другой", - заверил премьер.