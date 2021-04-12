Bild планирует запустить собственный телеканал

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Немецкий медиаконцерн Axel Springer объявил о запуске одним из крупнейших в Германии таблоидов Bild собственного телеканала перед запланированными на осень федеральными выборами. Об этом говорится в пресс-релизе Axel Springer, опубликованном в понедельник на его сайте.

По его информации, новый телеканал будет осуществлять вещание под брендом Bild через кабельное и спутниковое телевидение. Ожидается, что канал будет вести трансляцию новостей и текущих событий, а также показывать документальные фильмы и передачи других жанров. Основное внимание будет уделяться, в частности, темам политики, спорта, историям из жизни знаменитостей, а также чрезвычайным происшествиям.

Центральным элементом в сетке вещания станет прямой эфир продолжительностью до шести часов в день, начинающийся с самого утра. При этом работающую программу в любой момент можно будет прервать, чтобы переключиться на прямую трансляцию последних новостей и других актуальных тем. Тем не менее запуск телеканала, как уточнили в Axel Springer, зависит от предоставления лицензии на вещание регулирующими органами ФРГ.