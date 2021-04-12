Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов в 2021 году

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году, соответствующий приказ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с приказом не планирующим поступать в вуз школьникам для получения аттестата нужно будет сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике не ниже чем на удовлетворительно. Одиннадцатиклассникам, поступающим в вуз, аттестат будет выдаваться после набора на ЕГЭ по русскому языку "количества баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором".

Документ также описывает особенности выдачи аттестатов, обусловленные ситуацией с пандемией. Как и в прошлом году выпускник может попросить школу выслать аттестат по почте, если не может забрать его лично, либо выслать электронную копию документа.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены участники будут сдавать в основные сроки - с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.