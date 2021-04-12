Синоптики ожидают в регионах Центральной России пасмурную погоду и до 22 градусов тепла

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что 12-14 апреля на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) установится пасмурная погода, в большинстве регионов, в том числе в Ивановском, Костромском, Рязанском, температура воздуха ожидается около плюс 16-22 градусов. В Брянской, Орловской, Тверской и ряде других областей пройдут дожди, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Небольшие и умеренные дожди, по информации региональных ЦГМС, ожидаются во вторник и среду в Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, воздух будет прогреваться до плюс 17-20, местами - до плюс 22 градусов. "В Ярославской области в ночь на среду будет местами небольшой дождь, температура воздуха днем - до плюс 16-21 градусов, по северу области - плюс 10-15 градусов", - отметили в областном гидрометцентре.

В Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тульской областях существенных осадков не прогнозируется, 12-14 апреля установится пасмурная погода, местами - переменная облачность. В дневные часы - до плюс 19-22 градусов, ночами - около плюс 4-8 градусов. "13-14 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем - до плюс 22 градусов", - сообщили в ЦГМС по Рязанской области.

До плюс 24 градусов в предстоящие двое суток прогнозируется в Воронежской и Тамбовской областях, по данным синоптиков, это связано с волной тепла, которое пришло с юго-востока, осадки ожидаются к концу недели. "В дневные часы в течение недели в Воронежской области будет плюс 19-24 градуса, ночами - плюс 5-10 градусов, преимущественно без осадков, очень маленький ветерок. А в ночь на 17 апреля мы уже ожидаем циклон с запада, произойдет понижение температуры, будет облачно, пройдут дожди", - сказала дежурный синоптик областного гидрометцентра Светлана Перова.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 13 апреля под влиянием обширного антициклона с центром над Уралом осадки наиболее вероятны на западе ЦФО, а 14 апреля в связи с прохождением холодного атмосферного фронта дожди различной интенсивности пройдут на западе и северо-западе округа.