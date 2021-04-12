Стелу памяти космонавта Алексея Леонова открыли в Москве

"Алексей Архипович был наставником нашим. В отряде, будучи главой отряда космонавтов, знал всех, даже всех детей космонавтов", - сказал Герой Советского Союза космонавт Александр Волков.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мемориальную стелу в честь дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова открыли в День космонавтики в Москве, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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По словам Героя Советского Союза космонавта Владимира Титова, Леонов всегда с рвением относился к процессу подготовки космонавтов. "Он был наставником и обучал не только российских космонавтов, но и иностранных", - заявил Титов.

В необходимый момент Алексей Леонов умел брать ответственность на себя, отметил член совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман. "Всегда шел против правил. Только потому что он брал на себя ответственность нарушать правила, он вернулся живым и успешно завершил свой знаменитый выход в открытый космос", - сказал он. После мероприятия прошло возложение цветов в память о выдающемся космонавте.

Стела памяти Алексея Леонова установлена на здании Альфа-Банка на улице Маши Порываевой, дом 11, строение 3, в котором он работал в последние годы в качестве советника первого заместителя председателя совета директоров банка.

Алексей Леонов умер в Москве 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Он совершил два космических полета. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2". Тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром которого был Леонов, и американского "Аполлона".