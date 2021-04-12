Минобрнауки дополнительно выделит молодым ученым 2,5 млрд рублей в 2021 году

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования планирует в этом году выделить более 2,5 млрд рублей в рамках программы поддержки молодых ученых России. Об этом в понедельник заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов, кадры которой показаны в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы увеличиваем количество грантовой поддержки наряду со стипендиями, которые получают аспиранты. Мы дополнительно вводим еще грантовую поддержку для молодых ученых, для наиболее талантливых, в этом году более 2,5 млрд рублей будет направлено", - сказал он.

Также в комментарии телеканалу Фальков отметил, что Минобрнауки оказывает финансовую поддержку прикладных и фундаментальных исследований научно-исследовательских университетов и институтов. "Московский авиационный институт <...> почти по 97 млн каждый год получает только на фундаментальные исследования", - отметил он.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.