Россотрудничество надеется, что диктант "Поехали!" напомнит молодежи об успехах в космосе

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Звездный диктант "Поехали!" призван напомнить молодежи об успехах родины Юрия Гагарина в покорении космоса. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон в ходе онлайн-марафона в ТАСС, посвященного проведению диктанта в честь 60-летия первого полета человека в космос.

"Когда мы задумывали эту акцию, мы хотели напомнить каждому, что это [первый полет человека в космос] - общая победа, что Юрий Гагарин сегодня - это наш символ, наша гордость. И я очень надеюсь, что звездный диктант напомнит особенно молодому поколению, что нам есть, чем гордиться", указала она. По словам Фридрихсон, организаторы принципиально отказались от параллельного перевода текста на английский язык, поскольку космос "впервые заговорил на русском языке".

Пресс-секретарь Россотрудничества отметила, что акция охватывает постсоветское пространство, Европу, Латинскую Америку и США. "Все русскоязычные люди могут написать этот диктант, все иностранцы, которые изучают русский язык и хотят проверить свои знания, также могут", - отметила пресс-секретарь.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли. В тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился на парашюте недалеко от деревни Смеловки в Саратовской области.