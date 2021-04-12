Лига безопасного интернета просит блокировать Twitter за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета считает, что Twitter должен быть заблокирован в России из-за неполного удаления запрещенного контента. Об этом в понедельник заявила директор лиги Екатерина Мизулина на пресс-конференции в Москве.

"Роскомнадзор дал срок до 15 мая (на удаление Twitter запрещенной информации - прим. ТАСС). Мы видим, что две трети списка удалено. При этом мы видим, что они удалили не все. Также мы видим появление большого числа новых фактов публикации запрещенной информации в этой социальной сети, которые появились с 1 марта. В основном это контент, связанный с суицидом и наркотиками <…> Мы настаиваем, чтобы Роскомнадзор принимал какие-то более решительные меры в отношении данной социальной сети, вплоть до полной блокировки на территории России", - сказала Мизулина.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить принимать меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. 5 апреля Роскомнадзор принял решение продлить меры по замедлению до 15 мая. Решение было связано с тем, что соцсеть начала диалог и удалила существенную часть запрещенного контента.