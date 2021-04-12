В Новгородской области вновь ввели самоизоляцию для пожилых

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции вновь ввели в Новгородской области для граждан старше 65 лет и неработающих жителей от 60 до 65 лет в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом среди старшей возрастной группы, сообщил в понедельник на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По данным управления Роспотребнадзора по Новгородской области, заболеваемость ковидом в старшей возрастной группе с февраля выросла более чем на 7%. Режим самоизоляции для пожилых в регионе отменили 11 февраля.

"С учетом рекомендаций Роспотребнадзора мы вновь вводим самоизоляцию для граждан старше 65 лет и неработающих жителей в возрасте старше 60 лет", - сказал губернатор.

Исключения касаются совершения прогулок, покупок в магазинах рядом с домом, посещения поликлиник, аптек и аптечных пунктов в период с 8:00 до 11:00.

По данным регионального оперштаба на 12 апреля, суточный прирост заболевших составил 41 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло 29 182, выздоровели после заражения 26 540 жителей области, умер 121 пациент.