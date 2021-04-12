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Пандемия COVID-19

В Новгородской области вновь ввели самоизоляцию для пожилых

Причиной стал рост числа заразившихся коронавирусом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции вновь ввели в Новгородской области для граждан старше 65 лет и неработающих жителей от 60 до 65 лет в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом среди старшей возрастной группы, сообщил в понедельник на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По данным управления Роспотребнадзора по Новгородской области, заболеваемость ковидом в старшей возрастной группе с февраля выросла более чем на 7%. Режим самоизоляции для пожилых в регионе отменили 11 февраля.

"С учетом рекомендаций Роспотребнадзора мы вновь вводим самоизоляцию для граждан старше 65 лет и неработающих жителей в возрасте старше 60 лет", - сказал губернатор.

Исключения касаются совершения прогулок, покупок в магазинах рядом с домом, посещения поликлиник, аптек и аптечных пунктов в период с 8:00 до 11:00.

По данным регионального оперштаба на 12 апреля, суточный прирост заболевших составил 41 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло 29 182, выздоровели после заражения 26 540 жителей области, умер 121 пациент.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия COVID-19
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