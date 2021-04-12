Лидеры мусульманской общины России поздравили верующих с началом Рамадана

"Осмысление пользы от предписанного нам поклонения должно укрепить нашу решимость провести Рамадан должным образом с присущим к месту смирением и рвением для получения главной и наиважнейшей пользы от поста - благочестия (богопочитания). Именно ради обретения этого качества мы и будем поститься в дни этого месяца и выстаивать его ночи в молитвах, читать Благородный Коран, усердно молиться, поминать нашего Господа, раздавать милостыню и удерживать себя от греховного и порицаемого", - говорится в праздничном обращении председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) Равиля Гайнутдина на сайте ДУМ РФ в понедельник.

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов напомнил верующим о том, что в условиях пандемии основой для сплочения общины должна быть готовность помочь ближнему. "В этом году человечество продолжает тяжелую борьбу со страшным вирусом, от которого ежедневно умирают тысячи людей по всему миру. Сегодня как никогда раньше мы осознаем, что такие исламские ценности и нравственные ориентиры как чистота, любовь, забота о ближнем и взаимопомощь являются основой для сплочения всей мусульманской уммы. Уверен, что, несмотря на все временные трудности, мы достойно проведем этот священный месяц. В дни поста мы постараемся быть более заботливыми и внимательными по отношению к нашим братьям и сестрам и всем творениям Создателя, станем добрее, терпимее, еще больше сплотимся ради помощи друг другу", - говорится в его поздравлении мусульманам, опубликованном на сайте организации.