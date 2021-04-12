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Мурманская епархия запретила в служении священника, подозреваемого в убийстве собаки

По словам ее представителей, поступок протоиерея Константина Кузнецова нанес значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви

МУРМАНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Настоятеля храма в Апатитах, которого подозревают в убийстве собаки, освободили от должности и запретили в священнослужении указом митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана. Об этом ТАСС в понедельник сообщил пресс-секретарь митрополита Павел Кондратьев.

"Клирик Мурманской епархии протоиерей Константин Кузнецов в связи с совершением общественно опасного деяния не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви, освобожден от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы города Апатиты, выведен за штат и запрещен в священнослужении", - сообщил ТАСС Кондратьев, добавив, что указ вышел по итогам служебного расследования в епархии.

Собаку убили на горнолыжном склоне в Кировске в конце прошлой недели. О возможной причастности к произошедшему настоятеля храма в Апатитах заявили очевидцы.

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