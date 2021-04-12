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Умер принц Филип

Джонсон будет смотреть похороны принца Филипа по телевизору

Премьер-министр заявил, что не будет присутствовать на похоронах герцога Эдинбургского, чтобы не отнимать место у родственников принца-консорта

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет смотреть похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа по телевизору. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель главы правительства.

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"Он намерен смотреть похороны по телевизору, точно так же, как, уверен, поступит большая часть людей", - приводит агентство PA слова сотрудника Даунинг-стрит, 10. Ранее Джонсон заявил, что не будет присутствовать на похоронах герцога Эдинбургского, чтобы не отнимать место у родственников принца-консорта.

Похороны принца Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, пройдут 17 апреля. Из-за коронавирусных ограничений число участников похорон в Великобритании не может превышать 30 человек, и королевская семья не исключение. В церемонию пришлось внести коррективы - публика не будет допущена на нее, а прощание пройдет исключительно на территории Виндзорского замка под Лондоном. 

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Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияДжонсон, БорисУмер принц Филип
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