РПЦ опубликовала короткий список номинантов на Патриаршую литературную премию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Издательский совет Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник опубликовал на своем сайте короткий список претендентов на Патриаршую литературную премию, которая 20 мая 2021 году будет присуждена в храме Христа Спасителя в 10-й раз.

В список вошли восемь авторов: Анатолий Байбородин, Владислав Бахревский, Игорь Волгин, Василий Дворцов, Мушни Ласуриа, Валерий Лепахин (пишущий под псевдонимом Василий Костерин), Владимир Малягин и Андрей Убогий.

"Имена писателей будут внесены в бюллетень для голосования, а лауреаты десятого премиального сезона станут известны по итогам тайного голосования в день торжественной церемонии, которая состоится в храме Христа Спасителя 20 мая 2021 года", - говорится на сайте совета.

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была учреждена решением Священного синода РПЦ по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 декабря 2009 года. С 2011 года она, согласно ее положению, ежегодно вручается не более чем трем авторам по совокупности их заслуг, а не за конкретные произведения.

Премия, призванная "содействовать развитию взаимодействия Русской православной церкви и литературного сообщества", присуждается в единственной номинации - "За значительный вклад в развитие русской литературы". В 2020 году из-за пандемии коронавируса выбор ее лауреатов был перенесен на 2021 год.