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В кабмине одобрили включение прививки от коронавируса в перечень профилактических

Соответствующий законопроект в скором времени поступит в Госдуму, заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила для дальнейшего рассмотрения на заседании кабмина законопроект о включении прививки против коронавирусной инфекции в утвержденный перечень профилактических прививок.

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Об этом в понедельник сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия" в Думе со ссылкой на первого вице-спикера палаты Александра Жукова.

"Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение, и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения", - приводит слова Жукова пресс-служба фракции.

Поправки предлагается внести в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Отмечается, что для принятия закона потребуется выделение дополнительных ассигнований из федерального бюджета. В 2021-2023 годах они составят порядка 75,815 млрд рублей, из которых на эпидемический сезон 2021 года потребуется 31,37 млрд рублей, а в ходе эпидемических сезонов 2022-2024 годов - по 22,22 млрд рублей ежегодно.

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Жуков, Александр ДмитриевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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