Главе "Открытой России" Пивоварову грозит штраф по статье о нежелательной в РФ организации

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову грозит административный штраф по ст. КоАП о деятельности нежелательной в РФ организации.

"Сегодня мне вручили постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) за то, что помогал врачам прошлой весной. Вот прямо так и расписано: когда и что привозил, показания и.о. главврача", - рассказал ТАСС сам Пивоваров. По его словам, в апреле 2020 года "Открытка" собирала средства для закупки средств индивидуальной защиты петербургским медикам, в городские больницы доставили сотни медицинских костюмов и масок, а также 10 тыс. горячих обедов. По вменяемой статье ему грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Первый протокол по 20.33 КоАП РФ на Пивоварова был составлен после московского форума муниципальных депутатов в Москве, который был пресечен полицией по причине того, что его проводила нежелательная в РФ организация. Если его осудят второй раз по этой статье в течение года, это может стать поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании "Открытой России" нежелательной на территории страны.