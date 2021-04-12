Минпросвещения просит регионы ввести меры поддержки для учреждений детского отдыха

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году, в которых, в частности, просит рассмотреть возможность введения мер поддержки для учреждений отдыха. Об этом сообщается в понедельник на сайте министерства.

"Рекомендовано рассмотреть возможность принятия мер, направленных на: создание условий для привлечения инвесторов к реализации проектов по модернизации инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей; распространение условий налогообложения, существующих для муниципальных и государственных учреждений, которые оказывают услуги по отдыху и оздоровлению, на другие организации в этой сфере; установление льгот по земельному налогу, арендным платежам за земельные участки, налогу на имущество, а также единых тарифов на оплату электроэнергии в сфере отдыха и оздоровления детей", - говорится в сообщении.

Также министерство рекомендовало регионам не допускать закрытия детских лагерей отдыха, информировать руководителей организаций о существующих мерах господдержки на федеральном и региональном уровнях.

Кроме этого, Минпросвещения России рекомендовало субъектам предусмотреть введение механизма компенсации для тех, кто самостоятельно покупает путевки в учреждения отдыха и оздоровления, а также предусмотреть возможность оформлять и получать путевки для детей по месту работы.

"Также может быть предусмотрено возмещение расходов работодателям, которые финансируют отдых и оздоровление детей своих сотрудников, причем это касается оплаты путевок в организации отдыха и оздоровления, которые находятся не только на территории проживания ребенка, но и за ее пределами", - добавляется в сообщении.

Противоковидные меры

В сообщении отмечается, что с учетом рисков распространения коронавируса организации отдыха должны соблюдать ряд мер. Так, перед открытием каждой смены должна проводиться генеральная уборка всех помещений, вводятся ограничения по количеству детей: в одном отряде может быть не более 25 детей 1-4-х классов и 30 детей старшего возраста. При входе во все здания и столовую следует установить дозаторы, должны проводиться термометрия детей и сотрудников, ежедневная уборка, проветривание помещений, дезинфекция воздуха. Персонал пищеблоков следует обеспечить масками и перчатками, мероприятия должны проводиться на открытом воздухе.

В стационарных организациях отдыха перерыв между сменами должен составлять не менее двух календарных дней, выход за пределы лагеря в период смены не допускается. Персонал допускается к работе только после обследования на новую коронавирусную инфекцию, работники пищеблока должны проходить обследование на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций. Все сотрудники обязаны носить маски и перчатки.

При заезде в лагерь у ребенка должны быть документы, содержащие сведения о прививках, перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, а также медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе коронавирусной инфекцией, в течение 21 дня до момента заезда.

В конце марта вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, разрешающее детям летом выехать на отдых в лагеря, находящиеся за пределами субъекта, где они проживают. По информации Минпросвещения, кампания охватит почти 4 млн детей.