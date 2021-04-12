Глава ВОЗ заявил, что число заражений коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд

ЖЕНЕВА, 12 апреля. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, смертность от этого заболевания - четвертую неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев [заболевания] и четвертую неделю подряд - рост смертности", - сказал он.

Ряд стран в Азии и на Ближнем Востоке столкнулись со значительным ростом заболеваемости, отметил гендиректор, добавив, что рост заболеваемости происходит, несмотря на то, что в мире уже сделано более 780 млн прививок от коронавируса. По его словам, хотя вакцины представляют собой "жизненно важный и мощный инструмент", необходимо продолжать принимать и иные меры для борьбы с пандемией. Гебрейесус напомнил о необходимости социального дистанцирования, ношения масок, мытья рук, проветривания помещений, а также тестирования на коронавирус и изолирования заболевших. "Неразбериха, самоуспокоенность и несогласованность в мерах общественного здравоохранения и их применении ведут к расширению передачи COVID-19 и стоят жизней", - констатировал гендиректор.

"ВОЗ не хочет бесконечных локдаунов", - подчеркнул он. Вместе с тем "COVID-19 - это не грипп", и специалисты "пока еще не понимают в полной мере долгосрочные последствия инфекции" для тех, кто перенес эту болезнь, пояснил глава ВОЗ. Многие из переболевших ею, в том числе в легкой форме, сообщают о долгосрочных симптомах, включая слабость, утомляемость, затуманивание сознания, бессонницу и депрессию.

"Пандемия COVID-19 еще далеко не закончена, но у нас есть много поводов для оптимизма", - продолжил гендиректор. Снижение заболеваемости и смертности в первые два месяца текущего года показывает, что "этот вирус и его разновидности могут быть остановлены". В этой связи глава ВОЗ призвал к скоординированным действиям мирового сообщества в борьбе с пандемией и обеспечению равного доступа к вакцинации.