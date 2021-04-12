Организатора ЕГЭ в оренбургском селе оштрафовали за помощь школьникам на экзамене

ОРЕНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Жительницу Асекеевского района Оренбургской области оштрафовали на 750 тыс. рублей за получение взяток от родителей выпускников школ, которым она помогала сдать экзамен. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"За помощь в сдаче ЕГЭ жительница Асекеевского района оштрафована на крупную сумму. За совершенное преступление Бугурусланский районный суд назначил жительнице Асекеевского района наказание в виде штрафа в размере 750 тыс. рублей с лишением права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок три года", - сказано в распространенном сообщении.

Подсудимая принимала участие в организации и проведении экзаменов для школьников, в том числе ЕГЭ, уточняется в сообщении. Правоохранители установили, что в июне 2018 года женщина предоставила двум учащимся возможность сдать экзамен по общеобразовательным предметам при помощи третьих лиц. За это она получила от родителей выпускников 50 тыс. рублей. Как отметили в прокуратуре, суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ по двум фактам получения взяток.