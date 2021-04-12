В Словакии заявили, что итоги исследований "Спутника V" в республике говорят в его пользу

ПРАГА, 12 апреля. /ТАСС/. Результаты лабораторных испытаний "Спутника V", которые проводились в Словакии, свидетельствуют в пользу надежности российской вакцины от нового коронавируса. Об этом заявила в понедельник президент страны Зузана Чапутова, ее выступление транслировали ведущие телеканалы.

"Итоги [исследования вакцины], которые были до сего времени проведены в лабораториях Словакии, свидетельствуют в пользу "Спутника V", - подчеркнула глава государства. - Ни один разумный человек не может быть против "Спутника V" и любой другой вакцины, если она безопасна и эффективна. Я не согласна с тем, чтобы тема применения "Спутника V" использовалась с целью посеять рознь в Словакии".

Президент выступала после посещения Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в стране роль фармацевтического регулятора, и Биомедицинского центра Академии наук Словакии. "Поддерживаю действия правительства, направленные на использование "Спутника V", - сказала Чапутова, критически отозвавшись об инициативе правительства поручить экспертизу российской вакцины венгерской лаборатории, входящей в европейскую сеть OMCL (Official Medicines Control Laboratory).

"Спутник V", привезенный в Венгрию, был произведен в другом месте, чем вакцина, поступившая в Словакию. Я бы подождала [окончательных] результатов исследования препарата, поступившего в Словакию. Предварительные итоги тестов свидетельствуют в пользу [применения] "Спутника V", - добавила Чапутова.

Действия правительства Словакии

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, назначенный 1 апреля, призвал в понедельник к конструктивному диалогу в обществе и научном сообществе по поводу применения в республике российской вакцины. Он тоже выразил поддержку словацким ученым, задействованным в исследовании "Спутника V".

Вице-премьер, министр финансов Словакии Игор Матович, который 30 марта оставил пост премьер-министра, посетил 9 апреля Будапешт, где по поручению правительства договорился о проведении экспертизы "Спутника V" в Венгрии. Матович назвал крупной ошибкой решение регулятора провести экспертизу российской вакцины в несертифицированной лаборатории. Данный просчет привел к задержке с применением "Спутника V" в республике и угрозе расторжения российской стороной контракта о поставке препарата, считает вице-премьер.

Пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в Словакии роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова 8 апреля утверждала, что "Спутник V" якобы не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Российский фонд прямых инвестиций информировал впоследствии, что обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за многочисленных нарушений условий контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах.