Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время поездки в Энгельс побывал на месте приземления Юрия Гагарина и возложил цветы к установленному там памятнику советскому космонавту. Кадры были показаны в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" .

Президента в поездке сопровождают спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Планируется, что во время рабочей поездки в Энгельс глава государства также проведет по видеосвязи совещание о развитии космической отрасли. Помимо этого, он проведет встречу с главой региона.

Парк покорителей космоса, который открылся для посетителей в выходные, расположен на месте приземления Гагарина. В 1965 году там был установлен обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 м. У подножия обелиска установлена скульптура первого космонавта. Теперь на месте приземления высадили деревья, обновили дороги, сделали освещение, а также проложили велодорожку.