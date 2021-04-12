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День космонавтики

Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

Планируется, что глава государства также проведет по видеосвязи совещание о развитии космической отрасли
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время поездки в Энгельс побывал на месте приземления Юрия Гагарина и возложил цветы к установленному там памятнику советскому космонавту. Кадры были показаны в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

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Президента в поездке сопровождают спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Планируется, что во время рабочей поездки в Энгельс глава государства также проведет по видеосвязи совещание о развитии космической отрасли. Помимо этого, он проведет встречу с главой региона.

Парк покорителей космоса, который открылся для посетителей в выходные, расположен на месте приземления Гагарина. В 1965 году там был установлен обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 м. У подножия обелиска установлена скульптура первого космонавта. Теперь на месте приземления высадили деревья, обновили дороги, сделали освещение, а также проложили велодорожку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГагарин, Юрий АлексеевичДень космонавтикиСаратовская область
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