ВОЗ изучает данные о смешивании вакцин различных производителей

ЖЕНЕВА, 12 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает примеры использования двух различных вакцин для прививки от коронавируса. Об этом заявила в понедельник на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

"В мире проводятся исследования, есть люди, которые получают дозы вакцин двух различных производителей, - отметила она. - И мы изучаем результаты этих исследований". В частности, отметила эксперт, в Великобритании изучается возможность совместного использования препаратов американской компании Pfizer и британско-шведской компании AstraZeneca.

"Такие данные были бы крайне ценными, - подчеркнула О'Брайен. - Но пока у ВОЗ нет конкретной информации относительно смешивания".

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что люди младше 55 лет, сделавшие первую прививку препаратом AstraZeneca, смогут получить вторую прививку другой вакциной. Решение было принято на фоне вывода Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что образование тромбов может являться редким побочным эффектом вакцины Vaxzevria, разработанной компанией AstraZeneca. При этом регулятор ЕС отказался выделять специфические факторы риска, однако отметил, что большая часть осложнений была выявлена среди людей младше 60 лет.